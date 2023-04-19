МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Размещение участниками акции "Бессмертный полк" фотографий ветеранов на автомобилях не будет считаться правонарушением, заявил официальный представитель МВД России Ирина Волк. Организаторы "Бессмертного полка" не будут проводить шествие в Москве

Сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы Елена Цунаева сообщала РИА Новости о проведении акции в "максимально различных форматах". Организаторы "Бессмертного полка" призывали 9 мая клеить фотографии ветеранов на автомобилях.

Волк отметила, что участники акции могут размещать портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их награды и истории подвигов на стеклах транспортных средств в течение нескольких дней до и после 9 мая.

"МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности", — подчеркнула представитель МВД, добавив, что фото не должны ограничивать водителю видимость.