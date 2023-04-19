МВД уточнило вопрос размещения фото ветеранов в рамках "Бессмертного полка"
МВД не считает нарушением размещение фото ветеранов на авто в рамках "Бессмертного полка"
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Размещение участниками акции "Бессмертный полк" фотографий ветеранов на автомобилях не будет считаться правонарушением, заявил официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Государственной Думы Елена Цунаева сообщала РИА Новости о проведении акции в "максимально различных форматах". Организаторы "Бессмертного полка" призывали 9 мая клеить фотографии ветеранов на автомобилях.
Волк отметила, что участники акции могут размещать портреты родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, их награды и истории подвигов на стеклах транспортных средств в течение нескольких дней до и после 9 мая.
"МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечение к административной ответственности", — подчеркнула представитель МВД, добавив, что фото не должны ограничивать водителю видимость.
https://1prime.ru/legal/20230419/840415016.html
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