МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рассылка электронных повесток в весенний призыв 2023 года возможна в тестовом режиме, при этом они обязательно должны дублироваться бумажным аналогом, который имеет юридическую силу способами, сообщил агентству РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР). В Минцифры не увидели оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

"Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв текущего года и будут ли они иметь юридическую силу.