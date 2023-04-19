МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рассылка электронных повесток в весенний призыв 2023 года возможна в тестовом режиме, при этом они обязательно должны дублироваться бумажным аналогом, который имеет юридическую силу способами, сообщил агентству РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР).

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В Минцифры не увидели оснований для рассылки повесток через "Госуслуги"

"Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв текущего года и будут ли они иметь юридическую силу.