В Госдуме уточнили правила рассылки электронных повесток в весенний призыв
Депутат Картаполов: в весенний призыв электронные повестки будут дублироваться бумажными
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Рассылка электронных повесток в весенний призыв 2023 года возможна в тестовом режиме, при этом они обязательно должны дублироваться бумажным аналогом, который имеет юридическую силу способами, сообщил агентству РИА Новости глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов (ЕР).
"Они могут рассылаться в тестовом режиме, и обязательно будут дублироваться традиционными способами", — сказал он, отвечая на вопрос, можно ли рассылать электронные повестки в весенний призыв текущего года и будут ли они иметь юридическую силу.
https://1prime.ru/legal/20230419/840416673.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.