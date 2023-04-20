МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Судебная практика показывает, что клиентам непросто взыскивать с банков убытки при хищении денег мошенниками, и если банки обяжут их компенсировать во внесудебном порядке, это повысит защищенность персональных данных и в итоге снизит активность мошенников, заявил опрошенный в качестве эксперта адвокат Дмитрий Рощин. Мошенники придумали схему с "онлайн-собеседованием"

Законопроект, предполагающий возврат переведенных мошенникам средств, принят в первом чтении. Сегодня глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая с отчётом в Госдуме, заявила, что банки должны быть обязаны компенсировать человеку потери, если перевод был совершен на счёт, состоящий в перечне подозрительных.

"Реалистично, что это будет действительно полезная практика, учитывая, что зачастую мошеннические действия являются следствием утечки персональных данных доверителей, в которой есть вина самих банков. Поэтому будет справедливо возложение на банки обязанности в обязательном порядке страховать вклады граждан от мошеннических действий, а не как сейчас — предлагать это как дополнительную услугу. В таком случае банки будут более бережно относиться к личным данным вкладчиков, вкладывать дополнительные деньги в их защиту", — рассказал Рощин.

По словам адвоката, в судебных делах в этой сфере есть определенные сложности, здесь законопроект пойдет на пользу.

"Открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, привлечение банковских вкладов физических лиц относятся к отношениям, регулируемым общими нормами закона о защите прав потребителей, однако на практике в судах возникают сложности при взыскании убытков с банков при хищении денежных средств со счетов вкладчиков в таких случаях. Введение механизма страхования вкладов от мошеннических действий, наряду с системой страхования вкладов от банкротства банков, привело бы еще к дополнительному плюсу, а именно к снижению латентности преступлений, связанных с хищением денежных средств со счетов граждан в результате мошеннических действий", — заявил Рощин.

Собеседник также отметил, что в конечном итоге подобным делам будет уделяться больше внимания со стороны банков и правоохранителей, поэтому стоит ждать снижения активности злоумышленников в этой сфере.

"Несмотря на то, что уголовным законом предусмотрена повышенная ответственность по 159.3 УК РФ за мошенничество с использованием электронных средств платежа, часто граждане не обращаются в полицию, особенно при небольших суммах хищения, так как не видят в этом какого-то смысла. При страховании вкладов количество обращений в полицию и количество уголовных дел увеличатся, что наверняка предотвратит в том числе новые кражи в будущем из-за неотвратимости наказания и повышенного внимания банков и правоохранителей", — заключил адвокат.