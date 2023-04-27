Блогера Блиновскую задержали при пересечении границы за уклонение от уплаты налогов
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В отношении блогера Елены Блиновской завели дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, ее задержали при попытке уехать из России, сообщил СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере… Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство", — сказано в Telegram-канале ведомства.
СК сообщил, что блогер не уплатила за период 2019-2021 годов налоги на общую сумму более 918 миллионов рублей. Она занималась оказанием информационных услуг через Интернет с использованием схемы "дробления" бизнеса, отметило ведомство.
Также сообщается, что в рамках уголовного дела в офисе и по месту жительства Блиновской идут обыски, расследование продолжается.
"В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций", — сказано в сообщении.
По данным прокуратура Москвы, дело возбуждено по результатам налоговой проверки. Сообщается, что доходы от деятельности Блиновской в статусе ИП шли на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей. Таким образом, она использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей.
В ведомстве подчеркнули, что Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.
Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
https://1prime.ru/legal/20230427/840482907.html