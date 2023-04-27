МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. В отношении блогера Елены Блиновской завели дело об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, ее задержали при попытке уехать из России, сообщил СК РФ. Финансист предупредил, кому придется заплатить новый налог на вклады

"Возбуждено уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере… Елена Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство", — сказано в Telegram-канале ведомства.

СК сообщил, что блогер не уплатила за период 2019-2021 годов налоги на общую сумму более 918 миллионов рублей. Она занималась оказанием информационных услуг через Интернет с использованием схемы "дробления" бизнеса, отметило ведомство.

Также сообщается, что в рамках уголовного дела в офисе и по месту жительства Блиновской идут обыски, расследование продолжается.

"В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций", — сказано в сообщении. ГД одобрила налоговые льготы для результатов интеллектуальной деятельности

По данным прокуратура Москвы, дело возбуждено по результатам налоговой проверки. Сообщается, что доходы от деятельности Блиновской в статусе ИП шли на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей. Таким образом, она использовала упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 миллионов рублей.

В ведомстве подчеркнули, что Блиновская получала большой доход от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц.

Отмечается, что незаконно полученные 43 миллиона рублей Блиновская легализовала, оплатив автомобиль мужа, оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.