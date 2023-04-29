МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Любителям шашлыка на даче, допустившим нарушения правил противопожарной безопасности грозит штраф, предупредил в эфире радио Sputnik заслуженный юрист России Иван Соловьев. Дачникам рассказали, за что может грозить штраф до 50 тысяч рублей

По его словам, расстояние от открытого огня до ближайших построек должно быть не менее 50 метров — на участках в шесть соток обеспечить это практически невозможно. "Но большинство дачников используют для приготовления мяса мангалы, жаровни и другие несгораемые емкости. С таким приспособлением можно готовить шашлык в пяти метрах от дома или сарая. При этом вокруг мангала должна быть зона радиусом два метра, где нет мусора или горючих материалов. Это разумное расстояние", – отметил Соловьев.

Он упомянул и другие правила, которые необходимо учитывать при разведении огня на дачном участке.

Так, разводить огонь для жарки шашлыка нельзя ближе чем в 100 метрах от хвойных деревьев и ближе 30 метров – от лиственных. "Нельзя разводить огонь, если мангал неисправен, прогорел и весь в дырках. Если скорость ветра превышает пять метров в секунду, нельзя жарить шашлык без мангала, а если она выше десяти метров в секунду, с мангалом тоже нельзя. Конечно, запрещено разводить огонь, если на территории действует особый противопожарный режим", – отметил Соловьев.

Юрист напомнил, что в 2022 году значительно увеличился размер штрафов за разведение огня в неположенных местах: за нарушение противопожарных правил теперь придется заплатить от пяти до 15 тысяч рублей. Если жарить шашлык там, где действует противопожарный режим, то штраф может составить от 10 до 20 тысяч. Если в результате пикника и жарки шашлыка возник пожар, уничтожено имущество или нанесен легкий вред здоровью человека, нарушителю грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей. Если последствия пожара будут еще более серьезными, виновнику грозит уголовная ответственность.

"Что касается штрафов, то их обычно выписывают сотрудники МЧС или правоохранительных органов. Причем надо учитывать, что противопожарные рейды нередко проводятся по сигналу активных прохожих или жителей соседних домов. Поэтому не стоит надеяться, что жарка шашлыка в неположенном месте сойдет вам с рук", – подчеркнул Соловьев.