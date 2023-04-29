МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Количество осужденных за совершение экономических преступлений в России за 2022 год выросло до почти 11 тысяч человек, следует из статистических данных Судебного департамента при Верховном суде. Краснов призвал регламентировать полномочия полиции по проверке бизнесменов

Напоминается, что в Уголовном кодексе Российской Федерации ответственность за неуплату налогов, незаконную предпринимательскую деятельность, кредиты, сделки, фальсификацию документов, манипулирование рынком и другие подобные преступления прописана в 60 статьях.

Согласно материалам Верховного суда, за такие преступления в 2022 году осудили десять тысяч 785 человек, 113 из них согласились оказать помощь следствию, 56 человек оправдали, свыше трети осужденных признали вину.

Кроме того, выросло количество обвинительных приговоров по статьям о мошенничестве, до 23 738 человек. При этом, число прекращенных дел снизилось до 8,7 тысячи с 10,8 тысячи в 2021 году.