МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Денежные средства на сумму свыше 644 миллиардов рублей, принадлежащие обвиняемым в преступлениях, арестовали в России в 2022 году, следует из данных Судебного департамента при Верховном суде. В России увеличилось число осужденных за экономические преступления

Российское законодательство предусматривает возможность ареста счетов, наличных и другого имущества на время расследования для последующей выплаты штрафа, компенсаций или конфискации. Закон распространяется на имущество, которое могло быть приобретено незаконным путем.

Российские суды за год наложили арест на почти 640 миллиардов рублей на счетах и свыше четырех миллиардов наличных денег. Также арестовывали наличные и счета в инвалюте.

Кроме того, по решению судов под арест попали почти четыре тысячи квартир, домов, земельные участки, 12,6 тысячи автомобилей, тысячи телефонов, компьютеров, бытовая техника.

Помимо этого, по приговору суды конфисковали 6,7 миллиарда рублей.