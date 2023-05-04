МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Мобилизованные либо иные участники СВО могут направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца года и установить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, сообщил Банк России. МКБ посоветовал россиянам проверять кредитную историю

"Мобилизованный или другой участник СВО вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации или начала участия в СВО (за одним исключением — каникулы по кредитным картам начинаются не ранее даты подачи требования)", — сказано в разъяснениях регулятора.

Он также отметил, что перерасчет всех начисленных с указанной заемщиком даты процентов производится по правилам их расчета в период кредитных каникул, а начисленные пени, штрафы и неустойки за этот период отменяются.

Ипотечные заемщики вправе с 2019 года снизить долговую нагрузку. Для остальных видов кредитования льготный период предоставлялся в рамках ограниченного периода времени и с соблюдением требований к заемщику по снижению уровня доходов: в период пандемии и в связи с санкциями.

На сегодня право на кредитные каникулы есть у мобилизованных и участников СВО и членов их семей, а также у ипотечников. Кроме того, в апреле президент РФ подписал закон, продлевающий до конца 2023 года срок обращения физлиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП за кредитными каникулами. До принятия закона, в период с 1 марта 2022 года по 31 марта 2023 года физлица, ИП и субъекты МСП могли обратиться к своему кредитору за кредитными каникулами по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Закон продлевает предельный срок обращения по 31 декабря 2023 года.