МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россияне уплатили за год примерно 28,5 миллионов рублей штрафов за незаконную рыбалку, 71 любитель рыбной ловли был отправлен в колонию, говорится в данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. Россиян предупредили, какие штрафы можно получить, не выходя из дома

Общее число осужденных по статьям об экологических преступлениях за год составило 6790 человек, при этом 31 подсудимый был оправдан, а 43 человека признаны невменяемыми. К данной категории преступлений относятся наказания за незаконную рубку леса, загрязнение воды и почвы, нарушение ветеринарных правил и так далее.

Наиболее распространенным преступлением является незаконная рыбалка, ответственность за которое прописана в статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Лицам, устроившим рыбалку в местах нереста, на особо охраняемых территориях, использующим взрывчатку, ток либо химические вещества, грозит до двух лет колонии. Незаконный вылов рыбы организованной группой или когда кто-то использует для него служебное положение, грозит тюремным наказанием на срок до пяти лет.

Судебная практика по преступлению показывает, что за год были осуждены 2609 граждан, из них в колонию на небольшие сроки отправился 71 человек, 828 отделались условным сроком, 173 — обязательными и исправительными работами. У 59 человек конфисковали лодки и другие средства совершения преступления. Всего сумма штрафов, заплаченная нарушителями, составила почти 28,5 миллиона рублей.

Ответственность за незаконную охоту в 2022 году понесли 360 человек, 8 получили сроки в колонии, 178 — условное наказание, 118 отделались штрафами. У 33 нарушителей конфисковали машины и оружие.