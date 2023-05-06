Верховный суд: сумма штрафов за незаконную рыбалку за год составила 28,5 миллионов рублей
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Россияне уплатили за год примерно 28,5 миллионов рублей штрафов за незаконную рыбалку, 71 любитель рыбной ловли был отправлен в колонию, говорится в данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Общее число осужденных по статьям об экологических преступлениях за год составило 6790 человек, при этом 31 подсудимый был оправдан, а 43 человека признаны невменяемыми. К данной категории преступлений относятся наказания за незаконную рубку леса, загрязнение воды и почвы, нарушение ветеринарных правил и так далее.
Наиболее распространенным преступлением является незаконная рыбалка, ответственность за которое прописана в статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Лицам, устроившим рыбалку в местах нереста, на особо охраняемых территориях, использующим взрывчатку, ток либо химические вещества, грозит до двух лет колонии. Незаконный вылов рыбы организованной группой или когда кто-то использует для него служебное положение, грозит тюремным наказанием на срок до пяти лет.
Судебная практика по преступлению показывает, что за год были осуждены 2609 граждан, из них в колонию на небольшие сроки отправился 71 человек, 828 отделались условным сроком, 173 — обязательными и исправительными работами. У 59 человек конфисковали лодки и другие средства совершения преступления. Всего сумма штрафов, заплаченная нарушителями, составила почти 28,5 миллиона рублей.
Ответственность за незаконную охоту в 2022 году понесли 360 человек, 8 получили сроки в колонии, 178 — условное наказание, 118 отделались штрафами. У 33 нарушителей конфисковали машины и оружие.
https://1prime.ru/legal/20230506/840543848.html