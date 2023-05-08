ЦЮРИХ, 8 мая — ПРАЙМ. Швейцарские власти завели 29 дел по факту предполагаемых нарушений антироссийских санкций, всего зафиксировали 130 случаев, рассказала глава Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда. Польша потребует от ЕС наложить санкции на ввоз российского продовольствия

"В настоящее время насчитывается 130 предполагаемых случаев (обхода санкций — ред.)", — сказала она.

По словам чиновницы, по факту возбудили 29 дел об административном и административно-уголовном правонарушении, 14 из них завершили.

Будлигер-Артиеда добавила, что расследование не выявило оснований для открытия дел в 36 случаях, по остальным проходят проверки.