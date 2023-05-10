Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Путин назначил замглавы МИД Рябкова своим представителем при рассмотрении денонсации ДОВСЕ
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МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел Сергея Рябкова своим представителем в парламенте при рассмотрении денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, следует из размещенного на сайте правовой информации распоряжения.
ДОВСЕ был подписан в Париже в 1990 году и обновлен в Стамбуле в 1999 году. Россия в 2007 году приостановила участие в Договоре до ратификации остальными участниками обновленной версии.
Согласно распоряжению, замглавы МИД Сергей Рябков назначен "официальным представителем президента России при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации" ДОВСЕ.
https://1prime.ru/legal/20230510/840562561.html
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