МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил существенно ограничить полномочия следственных органов в отношении бизнеса, рассказали РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена. Российский бизнес предупредили о новой афере с "повестками"

Титов направил на имя руководителя администрации президента РФ Антона Вайно письмо с проектом поправок в закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Согласно этим поправкам, в частности, следственные органы смогут проводить обследования зданий, помещений, территорий и транспортных средств предпринимателей только по согласованию с прокуратурой.

А если эти мероприятия требуется провести срочно — то прокуратуру придется уведомить об этом в течение 48 часов с момента их начала. "Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам", — поясняет бизнес-омбудсмен.

Другое предложение связано с порядком изъятия имущества и документации. Поправки устанавливают, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий оригиналы документов, а также электронные носители информации изымаются только в случае, если их заверенные копии не могут обеспечить решение задач оперативно-розыскной деятельности. Только в исключительных случаях предложено изымать и предметы, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности.

"Проблемы негативного воздействия на добросовестный бизнес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пока остаются нерешенными", — отмечает уполномоченный. В частности, закон устанавливает для силовиков право изымать документы, предметы, материалы и сообщения без каких-либо ограничений по процедуре и срокам возврата имущества. В результате объем изымаемого имущества зависит лишь от усмотрения сотрудника, проводящего оперативно-розыскное мероприятие, и это создает условия для злоупотреблений и волокиты, поясняется в письме.

Также, по мнению уполномоченного, необходимо установить временные ограничения для удержания изъятого имущества. Титов предложил Вайно вынести эти предложения на рассмотрение возглавляемой им рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства.