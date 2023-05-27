МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение обязательств по охране труда работников в опасных или вредных условиях, сказано в субботнем сообщении на сайте кабмина. Путин предложил обсудить помощь бизнесу при выходе на зарубежный рынок

Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", обсуждавшемся на заседании правительства в четверг.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.