Правительство одобрило усиление наказания за нарушение правил охраны труда
Правительство одобрило новое наказание за нарушение правил охраны труда в опасных условиях
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, который предусматривает усиление ответственности за нарушение обязательств по охране труда работников в опасных или вредных условиях, сказано в субботнем сообщении на сайте кабмина.
Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", обсуждавшемся на заседании правительства в четверг.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/legal/20230527/840701139.html
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