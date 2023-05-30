МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минцифры и Федеральная нотариальная палата запустят 1 июля запустят сервис записи к нотариусу через Госуслуги для еще 75 регионов, сейчас такой возможностью могут пользоваться жители восьми регионов и жители Москвы, сообщила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Россиянам объяснили, как сэкономить на бензине

"Россияне смогут записаться на приём к нотариусу через Госуслуги уже в июле. Этим сервисом онлайн-записи с 15 марта начали пользоваться в пилотном режиме жители Алтайского края и Ханты-Мансийского автономного округа, а также Белгородской, Ивановской, Калужской и Ростовской областей. На днях такая возможность стала открыта жителям Краснодарского края и Омской области. А с 1 июля Минцифры России и Федеральная нотариальная палата запустят сервис для жителей ещё 75 регионов страны", — сказала она.

Для получения услуги в электронном виде, пользователь должен иметь подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг и ключ усиленной квалифицированной электронной подписи, объяснила Рукавишникова.

По ее словам, в планах — запись к нотариусу через портал Госуслуг сделать доступной для жителей всех регионов, а также на портал ВПРАВЕ.РФ добавить вкладку с цифровым сервисом нотариата, и подключить нотариусов к оказанию бесплатной правовой помощи в цифровом формате. Россиян предупредили, когда за букет сирени грозит уголовное дело

"Новый сервис на Госуслугах позволит записаться и затем посетить нотариуса в удобное время, не ожидая в очереди. Также на Госуслугах пользователи узнают, какие необходимо принести документы на приём. А при желании на приёме можно будет попросить нотариуса направить электронный документ в личный кабинет на Госуслугах", — добавила парламентарий.

Сенатор отметила, что количество удалённых нотариальных действий "в прошлом году выросло в 30 раз", оказание таких услуг через "Госуслугии" значительно "ускорило и одновременно упростило получение юридически-значимых услуг гражданами и организациями".

Корреспондент РИА Новости убедился, что сейчас пользоваться Госуслугами для записи на приём к нотариусу могут жители Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Белгородской, Ивановской, Калужской, Ростовской, Омской областей и Москвы.