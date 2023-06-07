МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил закон о досудебном урегулировании через финомбудсмена споров, связанных с несанкционированным переводом пенсионных накоплений россиян из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Госдума одобрила право отцов направлять маткапитал на накопительную пенсию

Закон разработали в целях исполнения указания президента России Владимира Путина о разработке внесудебных механизмов защиты пенсионных накоплений в случае выявления мошеннических и иных противоправных действий. Он наделяет финансового омбудсмена полномочиями рассматривать требования граждан о возврате пенсионных накоплений в случае их неправомерного перевода в другой НПФ.

Вместе с тем вводится обязательный досудебный порядок рассмотрения финансовым омбудсменом таких обращений – но только если они поступили до установления заявителю накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.

При этом граждане получат доступ к досудебному механизму защиты своих пенсионных прав независимо от суммы их пенсионных накоплений или пенсионных резервов. Для этого исключается ограничение в 500 тысяч рублей по сумме требований потребителей финансовых услуг к НПФ.

В соответствии с документом, суды будут рассматривать соответствующие обращения, только если их не удалось урегулировать в досудебном порядке через финансового омбудсмена. Требования о признании договора об обязательном пенсионном страховании незаключенным по иным основаниям или о признании его недействительным суды смогут рассматривать без их обязательного предварительного рассмотрения омбудсменом. Пенсия по потере кормильца: размер, кому положена, как оформить

Кроме того, вводится запрет на вмешательство в деятельность финансового уполномоченного по рассмотрению обращений потребителей финансовых услуг. Служба обеспечения его деятельности сможет без доверенности представлять финансового омбудсмена в судах, а также в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, органами госвласти и местного самоуправления, Банком России. Финомбудсмен также будет вправе заменить ответчика, если выяснится, что потребитель ошибочно предъявил претензию не к той финансовой организации, — но только в случае, если тот согласен с такой заменой.

Закон должен вступить в силу через 180 дней после официального опубликования, а норма о невмешательстве в деятельность финомбудсмена начнет действовать со дня публикации.