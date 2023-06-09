МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Мосгорсуд в пятницу смягчил на год условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд оштрафовал компанию на Северных Курилах на 21 миллион рублей

"Смягчит наказание Калви до четырех лет и шести месяцев условно", — огласил решение судья. По первой инстанции американец получил 5,5 лет условного заключения.

Также на год суд снизил условный срок французу Филиппу Дельпалю (до 3,5 лет) и остальным фигурантам.

Прокурор при этом отмечал, что суд и так обошелся с фигурантами слишком мягко, но не стал ставить его выводы под сомнение. Он напомнил, что они уехали из России, и предположил, что им стоит вернуться и провести остаток условного срока "в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью".

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok, обвиняемых в растрате 2,5 миллиарда рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил 5,5 лет условно, другой фигурант — француз Филипп Дельпаль – 4,5 года условно.

На скамье подсудимых, помимо Калви и партнера Baring Vostok Дельпаля, оказались Ваган Абгарян (также партнер Baring Vostok), директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров, бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов.

Никто из фигурантов этого дела, которым вменяется растрата денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро", вину не признает.

Следствие полагает, что банк "Восточный" потерял около 2,5 миллиарда рублей вследствие организованного фигурантами невыгодного соглашения, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ.