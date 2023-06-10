МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин сообщил РИА Новости, как законно оформить заброшенный соседский садовый участок. Юрист объяснила, за какой забор на даче могут оштрафовать

"Первый вариант, это если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят у недобросовестного собственника. Такое изъятие возможно только по решению суда, и нужно будет доказать, что собственник или его наследники нарушают закон. Кроме того, такое изъятие производится в пользу муниципального образования, а это не гарантирует, что изъятый участок потом передадут добросовестному соседу", — сообщил Чаплин.

Также он рассказал про вариант, когда земля может быть признана бесхозной, если у нее нет фактического собственника.

"Такое случается, когда бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок и забыли про участок. Росреестр может принять на учет землю с таким статусом по заявлению муниципалитета, который, например, по обращению соседа искал собственника и не нашел, и без решения суда. Но это не значит, что участок сразу сменит собственника", — отметил депутат.

Кроме того, депутат назвал третий вариант — это приобретательная давность, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а при этом в течение 15 лет законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество.

"В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником. Основная проблема этого способа в том, что гражданину, пользующимся участком не должен быть известен собственник этого имущества. То есть, если в реестре есть запись о собственнике, то использовать приобретательную давность уже не получится. Хотя в судебной практике имеются случаи, когда граждане осваивали земли на размежеванных участках, и после 15 лет владения они могли претендовать на передачу этих объектов в собственность", — также рассказал Чаплин.

При этом, отметил депутат, в отдельных регионах могут устанавливаться свои нормы и программы, примерно год назад правительство РФ утвердило перечень случаев для передачи гражданам участков на льготных условиях.