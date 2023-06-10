Депутат Чаплин рассказали, как можно оформить на себя заброшенный садовый участок соседа
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин сообщил РИА Новости, как законно оформить заброшенный соседский садовый участок.
"Первый вариант, это если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят у недобросовестного собственника. Такое изъятие возможно только по решению суда, и нужно будет доказать, что собственник или его наследники нарушают закон. Кроме того, такое изъятие производится в пользу муниципального образования, а это не гарантирует, что изъятый участок потом передадут добросовестному соседу", — сообщил Чаплин.
Также он рассказал про вариант, когда земля может быть признана бесхозной, если у нее нет фактического собственника.
"Такое случается, когда бывший собственник отказался от прав на нее либо умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок и забыли про участок. Росреестр может принять на учет землю с таким статусом по заявлению муниципалитета, который, например, по обращению соседа искал собственника и не нашел, и без решения суда. Но это не значит, что участок сразу сменит собственника", — отметил депутат.
Кроме того, депутат назвал третий вариант — это приобретательная давность, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а при этом в течение 15 лет законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество.
"В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником. Основная проблема этого способа в том, что гражданину, пользующимся участком не должен быть известен собственник этого имущества. То есть, если в реестре есть запись о собственнике, то использовать приобретательную давность уже не получится. Хотя в судебной практике имеются случаи, когда граждане осваивали земли на размежеванных участках, и после 15 лет владения они могли претендовать на передачу этих объектов в собственность", — также рассказал Чаплин.
При этом, отметил депутат, в отдельных регионах могут устанавливаться свои нормы и программы, примерно год назад правительство РФ утвердило перечень случаев для передачи гражданам участков на льготных условиях.
https://1prime.ru/legal/20230610/840798083.html