МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Рассмотрение дела против экс-президента США Дональда Трампа о неправомерном хранении секретной документации пройдет под председательством Эйлин Кэннон, которая была назначена им федеральным судьей Южного округа Флориды в 2020 году, передача дела в ее ведение может создать проблемы для прокуратуры, сообщает газета New York Times. Трамп не будет давать показания в деле об изнасиловании, сообщил CNN

В пятницу Трампу были предъявлены обвинения по 37 пунктам с суммарным наказанием до 400 лет лишения свободы, включая незаконное хранение секретных документов, имеющих отношение к национальной безопасности, и дачу ложных показаний. Сам экс-президент, который настаивает на своей невиновности, вызван в суд города Майами в следующий вторник.

"Несмотря на то что прокуроры публично обнародовала обширные и подробные доказательства против бывшего президента Дональда Трампа в рамках расследования по документам, они потерпели потенциальную неудачу, неожиданно передав дело судье Эйлин Кэннон", — говорится в сообщении газеты.

Как отмечает газета, Кэннон в 2022 году удивила экспертов-правоведов, вынеся решения, благоприятные для Трампа. Тогда судья Кэннон вела гражданский иск, поданный Трампом после того, как сотрудники ФБР провели обыск в его имении Мар-а-Лаго и изъяли многочисленные правительственные документы и другие материалы. Судья Кэннон временно заблокировала следователям доступ к материалам и назначила специального человека для проверки файлов.

При этом издание добавляет со ссылкой на главного секретаря суда Южного округа Флориды, что новые дела в случайном порядке передаются судьям, даже если они связаны с предыдущими.

Трампу предъявлен 31 пункт обвинения в "умышленном удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне" с максимальным наказанием в 10 лет тюрьмы в каждом случае. Обвинения в "заговоре с целью препятствования правосудию", "сокрытии документа или записи", "коррупционном сокрытии документа или записи" и "сокрытии документа в ходе федерального расследования" грозят каждое 20 годами тюрьмы. Статьи "участие в схеме сокрытия" и "представление ложных сведений и показаний" чреваты еще двумя пятилетними сроками.

Трамп называет уголовное дело вмешательством в предстоящие президентские выборы, в которых он намерен участвовать, и напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, которому пока обвинения не предъявлены.

Ранее Трампу уже были предъявлены уголовные обвинения в фальсификации деловой документации при оформлении выплат за сокрытие компрометирующей его информации, в том числе о якобы имевшей место связи с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Свою вину в этих преступлениях он также не признает.