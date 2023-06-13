ГД одобрила законопроект о скидке на штраф за неоплату проезда по трассе
ГД приняла в первом чтении законопроект о скидке на штраф за неоплату проезда по трассе
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность оплаты со скидкой 50% штрафа за неоплату проезда по платной дороге регионального, межмуниципального и местного значения.
Указанные поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
"Проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений… в целях распространения льготного периода уплаты административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой на административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях", — сказано в пояснительной записке к документу.
https://1prime.ru/legal/20230613/840814752.html
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