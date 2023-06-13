МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность оплаты со скидкой 50% штрафа за неоплату проезда по платной дороге регионального, межмуниципального и местного значения. Мишустин поручил проработать вопрос выпуска авто для маломобильных россиян

Указанные поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

"Проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений… в целях распространения льготного периода уплаты административного штрафа с пятидесятипроцентной скидкой на административные правонарушения, выразившиеся в несоблюдении порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях", — сказано в пояснительной записке к документу.