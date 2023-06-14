Адвокат Качура: наследники вправе просить нотариуса найти брокерские и банковские счета умершего
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Наследники вправе попросить нотариуса разыскать брокерские и банковские счета умершего, эту же услугу может оказать и юрист, а при поиске договоров купли-продажи ценных бумаг есть также вариант нанять детективное агентство, рассказала РИА Новости заместитель управляющего партнера "Линия Права", адвокат Валерия Качура.
"Ценные бумаги можно наследовать наравне с другим имуществом. Наследник для вступления в наследство должен обратиться к нотариусу. В соответствии с законом при смерти гражданина все его имущество включается в наследственную массу. Наследник, подающий заявление о вступлении в наследство, вместе с заявлением предоставляет нотариусу сведения и все имеющие у него документы в отношении тех объектов, которые ему известны, чтобы вступить в наследство", — говорит она.
"Также возможно попросить нотариуса направить запросы с целью розыска имущества умершего. Самостоятельно по собственной инициативе нотариус розыском имущества умершего не занимается. Большинство нотариусов делают запросы с целью розыска имущества не очень охотно, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться к адвокату. Мы рекомендуем в любом случае просить нотариуса направить запросы в банки для поиска открытых счетов/вкладов. Чтобы узнать обо всех брокерских и банковских счетах, нотариус может направить запрос в ФНС", — также указывает юрист.
По ее мнению, акции публичного акционерного общества, чьи акции торгуются на бирже, разыскать довольно просто, направив запрос депозитарию. Чаще всего такие запросы направляются в топ пять-шесть самых известных (например, ВТБ, "Тинькофф", и т.д.), потому что в России их больше 200 и во все направлять запросы нотариус, по всей вероятности, откажется.
Если же умерший владел акциями непубличного акционерного общества (в том числе если общество создано в результате приватизации), то информацию о них получить крайне сложно. В этом случае нужно обращаться с запросом к реестродержателю, но только если вы знаете наименование самого общества, рекомендует Качура.
"Если наименование общества неизвестно, то необходимо провести самостоятельный поиск. Например, изучить выписки по банковскому счету умершего — там можно обнаружить сведения о выплаченных дивидендах и тем самым идентифицировать источник выплаты. Также рекомендуем внимательно изучить документы умершего с целью поиска договоров купли-продажи ценных бумаг. Есть также вариант нанять детективное агентство", — предлагает партнер адвокатского бюро "Линия Права".
"Налога на наследство в России нет, но есть госпошлина. Госпошлина платится за получение свидетельства о праве на наследство. Для близких родственников наследодателя — 0,3% от суммы наследства, но не более 100 тысяч рублей. Для иных лиц — 0,6%, но не более миллиона рублей", — напоминает она.
https://1prime.ru/legal/20230614/840818279.html