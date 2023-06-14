МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Наследники вправе попросить нотариуса разыскать брокерские и банковские счета умершего, эту же услугу может оказать и юрист, а при поиске договоров купли-продажи ценных бумаг есть также вариант нанять детективное агентство, рассказала РИА Новости заместитель управляющего партнера "Линия Права", адвокат Валерия Качура. Юрист предупредил, что будет, если вовремя не оформить наследство

"Ценные бумаги можно наследовать наравне с другим имуществом. Наследник для вступления в наследство должен обратиться к нотариусу. В соответствии с законом при смерти гражданина все его имущество включается в наследственную массу. Наследник, подающий заявление о вступлении в наследство, вместе с заявлением предоставляет нотариусу сведения и все имеющие у него документы в отношении тех объектов, которые ему известны, чтобы вступить в наследство", — говорит она.

"Также возможно попросить нотариуса направить запросы с целью розыска имущества умершего. Самостоятельно по собственной инициативе нотариус розыском имущества умершего не занимается. Большинство нотариусов делают запросы с целью розыска имущества не очень охотно, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться к адвокату. Мы рекомендуем в любом случае просить нотариуса направить запросы в банки для поиска открытых счетов/вкладов. Чтобы узнать обо всех брокерских и банковских счетах, нотариус может направить запрос в ФНС", — также указывает юрист.

По ее мнению, акции публичного акционерного общества, чьи акции торгуются на бирже, разыскать довольно просто, направив запрос депозитарию. Чаще всего такие запросы направляются в топ пять-шесть самых известных (например, ВТБ, "Тинькофф", и т.д.), потому что в России их больше 200 и во все направлять запросы нотариус, по всей вероятности, откажется.

Если же умерший владел акциями непубличного акционерного общества (в том числе если общество создано в результате приватизации), то информацию о них получить крайне сложно. В этом случае нужно обращаться с запросом к реестродержателю, но только если вы знаете наименование самого общества, рекомендует Качура.

"Если наименование общества неизвестно, то необходимо провести самостоятельный поиск. Например, изучить выписки по банковскому счету умершего — там можно обнаружить сведения о выплаченных дивидендах и тем самым идентифицировать источник выплаты. Также рекомендуем внимательно изучить документы умершего с целью поиска договоров купли-продажи ценных бумаг. Есть также вариант нанять детективное агентство", — предлагает партнер адвокатского бюро "Линия Права".

"Налога на наследство в России нет, но есть госпошлина. Госпошлина платится за получение свидетельства о праве на наследство. Для близких родственников наследодателя — 0,3% от суммы наследства, но не более 100 тысяч рублей. Для иных лиц — 0,6%, но не более миллиона рублей", — напоминает она.