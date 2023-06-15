ЦБ предложил новый способ подачи заявления на мошенников в полицию
ЦБ предложил дать жертвам мошенников возможность обратиться в полицию через "Госуслуги"
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ предлагает дать возможность пострадавшим от мошенников клиентам банков обратиться в полицию через "Госуслуги", говорится в сообщении Центробанка.
"Банк России предлагает предоставить пострадавшим от злоумышленников возможность подать через портал "Госуслуги" и онлайн-сервисы банков заявление в полицию о хищении. Это позволит быстрее сообщать о мошенниках в правоохранительные органы, а банки смогут оперативно учитывать такую информацию в своих антифрод-системах", — сказано в сообщении.
Также отмечается, что ЦБ РФ намерен усовершенствовать механизм возврата клиентам банков похищенных мошенниками денег.
"Для противодействия мошенническим операциям регулятор намерен усовершенствовать механизм возврата похищенных денег. Планируется повысить качество сведений о платежных реквизитах злоумышленников в информационном обмене между банками, противостоять так называемым дропперам с помощью экономических барьеров", — сказано в сообщении.
https://1prime.ru/legal/20230615/840833301.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.