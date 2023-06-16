C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ разработала проект ведомственного приказа о "проактивном" надзоре прокуроров в защиту прав бизнеса, чтобы предупреждать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме. Орешкин назвал повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивным

"Для соблюдения баланса интересов общества, бизнеса и государства, по моему поручению разработан проект ведомственного приказа о защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Его положения направлены на выстраивание проактивного надзора, целью которого является не реакция на уже свершившиеся нарушения, а на их предупреждение и недопущение негативных последствий", — сказал Краснов.

Генпрокурор заверил, что приказ будет подписан, как только пройдет процедуру общественного обсуждения.

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