Генпрокурор России Краснов анонсировал новый "проактивный" надзор в защиту прав бизнеса
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ разработала проект ведомственного приказа о "проактивном" надзоре прокуроров в защиту прав бизнеса, чтобы предупреждать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные, сообщил глава надзорного ведомства Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме.
"Для соблюдения баланса интересов общества, бизнеса и государства, по моему поручению разработан проект ведомственного приказа о защите прав субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Его положения направлены на выстраивание проактивного надзора, целью которого является не реакция на уже свершившиеся нарушения, а на их предупреждение и недопущение негативных последствий", — сказал Краснов.
Генпрокурор заверил, что приказ будет подписан, как только пройдет процедуру общественного обсуждения.
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https://1prime.ru/legal/20230616/840847432.html
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