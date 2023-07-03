МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области по заявлению бывшего основного владельца Бинбанка и "Рост банка" бизнесмена Микаила Шишханова признал его банкротом и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В Совфеде предложили изменить процедуру банкротства

Представитель Шишханова заявил в суде, что неисполненные обязательства должника перед кредиторами оцениваются в 853 миллиарда рублей, что в 12 тысяч раз превышает стоимость его активов. По словам юриста, Шишханов нигде не работает, не имеет источников дохода, у него есть только две квартиры.