МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину с просьбой поддержать инициативу прописать в Жилищном кодексе, после какого количества жалоб в правоохранительные органы шумных соседей могут принудительно выселить, копия письма есть в распоряжении РИА Новости. В Госдуме предложили сажать блогеров за "экономическую помощь врагу"

В нем отмечается, что каждый пятый житель страны ежедневно "страдает от слишком шумных соседей", а главная проблема, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов, — это нарушения сна, от них страдают 30% граждан.

Также в письме говорится, что еще 19% россиян из-за шума стали реже отдыхать дома, 11% отмечают, что шум мешает им работать, 11% стали более раздражительными, 8% начали испытывать постоянную головную боль, при этом 45% опрошенных вынуждены были решать бытовые конфликты с соседями по подъезду лично, у каждого десятого ситуация доходила до скандала, а каждый четвертый вызывал полицию.

Более половины россиян считают, что соседи в многоквартирных домах не должны регулировать бытовые ссоры самостоятельно, отмечает парламентарий со ссылкой на два исследования.

"В связи с вышеизложенным прошу Вас поддержать инициативу об уточнении в Жилищном Кодексе РФ понятия "систематически". Предлагается закрепить показатель в 15 заявлений в правоохранительные органы от соседей на гражданина-нарушителя в течение 12 месяцев как основание подачи искового заявления в судебные органы о принятии решения о принудительном выселении", — написал Чернышов.

Также он отметил, что ежегодно фиксируются тяжкие и особо тяжкие преступления, совершаемые по причине нарушения тишины и порядка в многоквартирных домах.

"Так, в июне 2023 года в результате конфликта из-за шума на лестничной площадке произошло убийство жителя Ростова-на-Дону. Подобные случаи были в других городах России, в том числе в Орске, Анапе, Улан-Удэ. Большинство из них происходит из-за систематических скандалов, требований прекратить нарушения законов о тишине и отсутствия действенных механизмов влияния на нарушителей порядка", — отметил политик.

По его словам, действующее законодательство предусматривает ряд мер по противодействию жителям многоквартирных домов, нарушающим правовые нормы, вплоть до принудительного выселения из жилья по решению суда.

Эта норма зафиксирована в статье 91 ЖК РФ, однако формулировка, закрепленная в документе, расплывчатая и применяется за "систематическое нарушений прав и законных интересов соседей, но без расшифровки понятия "систематическое", добавил политик.

"Убежден, что принятие предлагаемых изменений не только создаст эффективный механизм воздействия на злостных нарушителей законодательства, но и послужит превентивной мерой в борьбе с такого рода явлениями… Прошу поддержать", — написал он.