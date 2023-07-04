Россия вышла из Страсбургской конвенции об ответственности за коррупцию
МИД: Россия прекратила участие в Страсбургской конвенции об ответственности за коррупцию
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия в июле вышла из Страсбургской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, следует из сообщения МИД страны.
Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Как указывается в сообщении ведомства, "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию", подписанная в Страсбурге в 199 году, прекратила действие в отношениях России с другими участниками документа с 1 июля текущего года.
https://1prime.ru/legal/20230704/840997034.html
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