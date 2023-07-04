МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Россия в июле вышла из Страсбургской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, следует из сообщения МИД страны. В МИД оценили финансовую помощь Запада Украине

Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Как указывается в сообщении ведомства, "Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию", подписанная в Страсбурге в 199 году, прекратила действие в отношениях России с другими участниками документа с 1 июля текущего года.