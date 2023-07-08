БЕРЛИН, 8 июл — ПРАЙМ. Представители популярной немецкой сети супермаркетов REWE в Кельне попытались уволить гражданина России, дав ему понять в частной беседе, что русским не место в коллективе, а пророссийская позиция и помощь Донбассу являются несовместимыми с данной работой, сообщил РИА Новости сам работник сети Макс Шлунд. Юрист оценил законность ареста российских автомобилей в Германии

"В январе меня вызвало начальство REWE, где я в качестве Minijob (дополнительного трудоустройства — ред.) работал в доставке. Там меня порасспрашивали про мое участие в подготовке гумпомощи для Донбасса и прочую мою деятельность. После этого сообщили, что мне там не место работать, как русскому человеку. Совершенно открыто и с улыбкой, как в Германии принято", — рассказал он.

По словам Шлунда, он попросил предоставить в письменном виде основания, по которым сеть намерена его уволить. Позднее он получил оповещение об увольнении без указания оснований. Затем он подал в суд, указав на незаконность таких действий.

"На первом заседании, проходившем весной, присутствовал категорически настроенный адвокат со стороны REWE, который открыто заявил, что русским не место в данной сети супермаркетов, потому что мы якобы ущемляем права украинцев, часто претендующих на такую форму занятости", — рассказал Шлунд и отметил, что в супермаркете с ним работало немало выходцев с Украины, которые зачастую открыто поддерживали российскую сторону. В Германии приостановили принятие непопулярного закона об отоплении

"Из чего я делаю вывод, что дело не в украинцах и их, в данном случае, мнимом притеснении, а в политической обстановке в стране и позиции самой Германии. Но поскольку никаких юридических оснований нет, 29 июня меня в итоге восстановили на работе", — сказал он.

Согласно документу решения суда, имеющегося в доступе у РИА Новости, было установлено, что работодатель не провел с работником официально требуемого предварительного разговора, в котором указал бы тому на вескую причину для увольнения.

Суд учел аргументы подавшей иск стороны и признал увольнение незаконным на основании отсутствия каких-либо для этого причин. Стороны пришли к соглашению, что работодатель в течение года будет выплачивать ежемесячное возмещение в размере полной зарплаты, после чего Шлунд может восстановиться в той же должности. В августе представители Шлунда в конституционном суде будут также оспаривать решение об отстранении от главной его работы в аэропорте Кельн-Бонн.

РИА Новости по состоянию на утро субботы не удалось получить оперативный комментарий от сети супермаркетов REWE.

Шлунд и его супруга Елена Колбасникова являются известными в ФРГ пророссийскими активистами. Ранее Елена рассказал РИА Новости, что конституционный суд Германии отклонил иск ее мужа, отстраненного ранее от своей главной работы механиком в транспортной службе UPS в аэропорте Кельн-Бонн по причине "неблагонадежности", которая якобы проистекает из его пророссийской позиции, организации гумпомощи Донбассу и воинского звания старшего лейтенанта в запасе. Юрист дал совет, как действовать при аресте российской машины в Германии

Колбасникова и Шлунд активно участвуют в организации крупных пророссийских автопробегов и акций в ФРГ, из-за чего регулярно попадают в поле зрения немецких медиа. В начале июня Колбасникову приговорили к 30 суткам тюремного заключения или же оплате 900 евро штрафа за одобрение уголовных преступлений, которые суд города Кельна рассмотрел в ее пророссийской позиции.

Основанием для выдвижения обвинения стало то, что уроженка украинского Днепропетровска со сцены на митинге в мае прошлого года заявила, что не считает Россию агрессором и что РФ сейчас способствует прекращению военного конфликта, который фактически начался еще до 24 февраля 2022 года.