МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящим судом, который по иску телеканала "Матч ТВ" признал незаконной блокировку и удаление аккаунта истца на сервисе Google Play, через который распространялось его мобильное приложение "Матч!". Суд отказал ДОЗАКЛу и "Ингосстраху" в пересмотре иска к Natura Siberica

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в среду отклонила жалобу ответчиков – американской Google LLC, российского ООО "Гугл" – на принятое в марте решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Суд первой инстанции также обязал ответчиков, а это еще ирландские Google Ireland Limited и Google Commerce Limited, восстановить аккаунт телеканала на сервисе Google Play со всеми функциями, существовавшими до его удаления.

Ответчики прекратили исполнять обязательства, вытекающие из соглашения о распространении программных продуктов, и удалили аккаунт истца с сервиса Google Play в мае 2022 года, сославшись на санкции. Суд, удовлетворяя иск, отметил, что исполнение иностранных санкций на территории России незаконно, так как нарушает ее публичный порядок.

В решении говорится, что приложение "Матч!" распространялось как бесплатно, так и за плату. Google переводил деньги истцу за вычетом своей комиссии, однако с марта 2022 года делать это перестал. Поскольку до мая, когда был удален аккаунт, пользователи продолжали скачивать приложение, суд удовлетворил также требование истца о взыскании с ответчиков убытков в виде упущенной выгоды – около 1,6 миллиона рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд в ноябре ввел в отношении ООО "Гугл" по собственному заявлению компании начальную процедуру банкротства – наблюдение. В постановлении суд отметил, что, по информации должника, общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей.