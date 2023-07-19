Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста блогера Блиновской
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мосгорсуд не выпустил блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, из-под ареста, рассказали РИА Новости в суде.
Как сообщал Следственный комитет, блогер Блиновская получала большой доход от учебных курсов и тренинг-марафонов, не уплатив более 918 миллионов рублей налогов. Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемая через покупки для мужа Алексея и сестры легализовала 43 миллиона рублей, полученных незаконным путем.
"Суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста", — отметили в инстанции.
Подчеркивается, что обвиняемая отбывает домашний арест в своем коттедже в Подмосковье.
Адвокат Блиновской заялял, что блогер уже возместила около 30 миллионов рублей налогов.
https://1prime.ru/legal/20230719/841124977.html
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