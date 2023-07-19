МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Мосгорсуд не выпустил блогера Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов, из-под ареста, рассказали РИА Новости в суде. Прокуратура обжаловала решение суда по делу замглавы Минцифры

Как сообщал Следственный комитет, блогер Блиновская получала большой доход от учебных курсов и тренинг-марафонов, не уплатив более 918 миллионов рублей налогов. Кроме того, по данным прокуратуры, обвиняемая через покупки для мужа Алексея и сестры легализовала 43 миллиона рублей, полученных незаконным путем.

"Суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста", — отметили в инстанции.

Подчеркивается, что обвиняемая отбывает домашний арест в своем коттедже в Подмосковье.

Адвокат Блиновской заялял, что блогер уже возместила около 30 миллионов рублей налогов.