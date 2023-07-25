2023-07-25T14:09:00+03:00
2023-07-25T14:19:01+03:00
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2023
https://1prime.ru/legal/20230725/841182027.html
Госдума одобрила приостановку срочных трудовых договоров участников СВО
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла поправку, устанавливающую, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации,... ПРАЙМ, 25.07.2023
право, общество , бизнес, новости, госдума, россия, трудовой договор, участники сво
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла поправку, устанавливающую, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается.
Соответствующие изменения могут быть внесены внести в Трудовой кодекс РФ.
"Вторая (поправка — ред.) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта", — пояснил РИА Новости глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов.
Также, предлагается позволить работодателям в период приостановления действия трудового договора выплачивать указанному выше работнику материальную помощь.