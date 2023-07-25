МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума в ходе пленарного заседания во вторник приняла поправку, устанавливающую, что срочный трудовой договор мобилизованных, добровольцев, принимающих участие в спецоперации, приостанавливается. В Федерации профсоюзов прокомментировали публикацию о росте трудовой недели

Соответствующие изменения могут быть внесены внести в Трудовой кодекс РФ.

"Вторая (поправка — ред.) как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта", — пояснил РИА Новости глава комитета ГД по социальной политике Ярослав Нилов.

Также, предлагается позволить работодателям в период приостановления действия трудового договора выплачивать указанному выше работнику материальную помощь.