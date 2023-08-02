МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Штрафы для самокатчиков, в том числе за вождение в нетрезвом виде, работать не будут, более правильно установить ограниченные зоны для поездок на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), заявил РИА Новости зампредседателя Общественного совета при Минтрансе России, глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В Совфеде хотят урегулировать правила движения электросамокатов

"Зарегулированность работы СИМ не нужна, более правильно установить зоны, где использование самокатов не допустимо совсем, а во всех остальных случаях скоростной режим будет носить рекомендательный характер или ограничивать скорость за счет технических решений. По той же причине штрафы за управление в пьяном виде не будут работать, хотя такое управление точно не допустимо", — считает Зотов.

Ранее РИА Новости ознакомилось с текстом подготовленного сенатором Артемом Шейкиным законопроекта. В нем, в частности, предлагается за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других СИМ наказывать штрафом до пяти тысяч рублей, за нарушение требований к перевозке пассажиров — в размере двух тысяч рублей, за управление в состоянии опьянения — десять тысяч рублей.

Зотов считает, что предложение Шейкина о штрафах некорректно с точки зрения правоприменения.

"Все сервисы проката могут блокировать верхний порядок скорости, а значит, превышение для них не актуально. Следить за скоростью частных самокатов не представляется возможным, неясно, кто должен ловить и следить за превышением. Не представляется возможным оснастить дороги камерами для фиксации нарушений скорости для СИМ, все это будет дорого и неэффективно. Не будет же инспектор бегать за человеком, который решит превысить скорость на 5 километров в час в парке", — пояснил Зотов и отметил, что гораздо более актуальной проблемой представляется снижение нештрафуемого порога скорости в городах, что позволит спасти не одну жизнь.