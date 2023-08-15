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https://1prime.ru/legal/20230815/841438401.html
Суд рассмотрит два протокола на "КиноПоиск" за пропаганду ЛГБТ
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Замоскворецкий суд Москвы во вторник рассмотрит два протокола, составленные на онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за распространение среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ, сообщили... ПРАЙМ, 15.08.2023
право, общество , новости, россия, суд, лгбт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы во вторник рассмотрит два протокола, составленные на онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за распространение среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде.
Судебные заседания назначены на 11.30 мск.
Ранее "КиноПоиск" уже штрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" при показе нескольких фильмов, содержащих сцены с ЛГБТ.
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.