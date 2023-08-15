МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы во вторник рассмотрит два протокола, составленные на онлайн-кинотеатр "КиноПоиск" за распространение среди несовершеннолетних информации о ЛГБТ, сообщили РИА Новости в суде. Суд прекратил рассмотрение иска "Синема Парка" к "Трасту"

Судебные заседания назначены на 11.30 мск.

Ранее "КиноПоиск" уже штрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" при показе нескольких фильмов, содержащих сцены с ЛГБТ.

Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.

Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.