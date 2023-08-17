МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил закрепить повышение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении авторских прав. Об этом сообщается на сайте Кремля. Путин поручил выплачивать детские пособия, несмотря на матположение семьи

"Правительству РФ совместно с Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих увеличение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба в целях квалификации преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах", — сказано в перечне поручений.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2023 года. Ответственными назначены — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев.