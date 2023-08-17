2023-08-17T16:42:20+03:00
2023-08-17T16:42:20+03:00
2023-08-17T16:42:20+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20230817/841497691.html
Путин поручил повысить минимум ущерба при нарушении авторских прав
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. Президент РФ Владимир Путин поручил закрепить повышение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении авторских прав. Об... ПРАЙМ, 17.08.2023
право, общество , бизнес, новости, россия, владимир путин, ущерб, авторские права
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил закрепить повышение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба при нарушении авторских прав. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Верховным Судом РФ, Генеральной прокуратурой РФ, Следственным комитетом РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих увеличение не менее чем в два раза минимальных значений крупного и особо крупного размеров ущерба в целях квалификации преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также со злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах", — сказано в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 1 октября 2023 года. Ответственными назначены — премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава СК РФ Александр Бастрыкин и глава МВД Владимир Колокольцев.