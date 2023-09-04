МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 147 миллионов рублей с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Транснефть" подала иск к "Роснефти"

Иск поступил в суд 30 августа, основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. На данный момент к рассмотрению иск еще не принят.

CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.