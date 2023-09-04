2023-09-04T12:32:10+03:00
2023-09-04T12:32:10+03:00
2023-09-04T12:32:10+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20230904/841647415.html
Сбербанк подал в арбитражный суд Москвы иск к канадскому банку CIBC
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 147 миллионов рублей с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), следует... ПРАЙМ, 04.09.2023
право, общество , экономика, новости, россия, сбербанк, иск
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 147 миллионов рублей с крупного канадского банка Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC), следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 30 августа, основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. На данный момент к рассмотрению иск еще не принят.
CIBC был образован в 1961 году в результате слияния Canadian Bank of Commerce и Imperial Bank of Canada.