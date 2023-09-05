МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал банкротом и открыл процедуру реализации имущества бывшего заместителя руководителя Ростуризма Дмитрия Амунца, осужденного ранее на семь лет по делу о хищении из Межпромбанка (МПБ) почти 29 миллиардов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел. В российской "дочке" Google выявили признаки преднамеренного банкротства

Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в отношении Амунца в марте по заявлению обанкротившегося в 2010 году МПБ в лице Агентства по страхованию вкладов. Суд включил тогда в реестр требований кредиторов Амунца требования МПБ в размере около 28,5 миллиарда рублей.

Задолженность Амунца перед МПБ подтверждена приговором Тверского суда Москвы. Суд в апреле 2017 года приговорил Амунца, который ранее также возглавлял компанию "ОПК Девелопмент", к семи годам колонии. Кроме того, суд в рамках гражданского иска взыскал с бывшего чиновника сумму ущерба – более 28,5 миллиарда рублей. Суд изъял у Амунца Porsche Cayenne и полдома на Рублевском шоссе. В ходе длившегося три года исполнительного производства должник удовлетворил требования МПБ на сумму чуть более 26 миллионов рублей.

Как следует из приговора, в 2008–2009 году Амунц был пособником хищения около 29 миллиардов рублей, выделенных Банком России Межпромбанку в качестве беззалогового кредита. Деньги выводились через перечисления на счета фирм, в том числе с номинальными директорами, которыми выступали сотрудники ЧОПа. Схему хищения, следует из приговора, в 2008 году разработал владелец МПБ Сергей Пугачев, скрывающийся за рубежом.

На заседании арбитражного суда Москвы, рассматривавшего в марте заявление АСВ о банкротстве Амунца, должник, как следует из определения суда, присутствовал лично вместе со своим представителем.

За время с введения реструктуризации долгов в реестр требований кредиторов Амунца были включены требования налоговой инспекции на сумму чуть более 201 тысячи рублей и еще одно требование МПБ в размере около 4 миллионов рублей. При этом суд отказал МПБ в лице АСВ в установлении временного ограничения права должника на выезд из России.