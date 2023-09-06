МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "СУАЛ Партнерс", крупнейший миноритарный акционер "Русала", подал к членам совета директоров алюминиевой компании иск на 74,1 миллиарда рублей, следует из картотеки арбитражных дел. "Русал" увеличил выпуск алюминия на 1,2 процента в первом полугодии

"Сумма исковых требований 74101880335,21 (рубля — ред.)", — говорится в карточке дела.

Исковое заявление от 5 сентября подано в суд Калининградской области. Среди ответчиков указан ряд членов совета директоров, а также сам "Русал" среди иных лиц по иску.

В конце июня глава "СУАЛа" Олег Фомичев заявлял газете "Коммерсант", что "СУАЛ Партнерс" готовит обращение в суд в отношении членов совета директоров алюминиевой компании в связи с проведенными сделками. По его словам, это "касается не только инвестиций в Braidy и "Русгидро", но и сделок по хеджированию цен на алюминий".

В августе собрание акционеров "Русала" приняло решение не предоставлять своему крупнейшему миноритарному акционеру "СУАЛ Партнерс" документы о "сделках с хеджем металла". Представитель "СУАЛ Партнерс" заявил РИА Новости, что итог голосования создает "опасный прецедент неподотчетности менеджмента и совета директоров компании как акционерам, так и ключевым стейкхолдерам".

В июне "СУАЛ Партнерс" направило письмо-требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Среди повестки было предоставление "СУАЛ" информации по "сделкам с хеджем металла", в результате которых "Русал" понес убытки "в размере 378 миллионов долларов США – в 2021 году и 382 миллиона долларов США – в 2022 году".

В июле совет директоров "Русала" рекомендовал акционерам не предоставлять "СУАЛу" соответствующие документы. В материалах уточнялось, что этот вопрос был предложен "СУАЛом", и совет директоров не имеет права вносить изменения в предложенные "СУАЛом" формулировки повестки дня. Там же добавлялось, что "консолидированная отчетность общества по результатам 2021 года и 2022 года, соответственно, не содержит информации о таких убытках, которые упоминает "СУАЛ" в своем требовании".

Объединенная компания "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры — группа "Эн+" (56,88% акций) и "СУАЛ" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели объединенной компании — Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.