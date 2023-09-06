2023-09-06T11:50:43+03:00
2023-09-06T11:50:43+03:00
2023-09-06T11:50:43+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20230906/841670339.html
Суд Украины конфисковал продукцию российской "Киберсталь" на 3 млн гривен
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Суд на Украине конфисковал металлопродукцию российской компании "Киберсталь" на сумму почти 3 миллиона гривен (около 81,3 тысячи долларов), сообщили в госбюро расследований (ГБР)... ПРАЙМ, 06.09.2023
право, общество , новости, украина, суд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Суд на Украине конфисковал металлопродукцию российской компании "Киберсталь" на сумму почти 3 миллиона гривен (около 81,3 тысячи долларов), сообщили в госбюро расследований (ГБР) Украины.
"Суд удовлетворил ходатайство ГБР и прокуратуры, согласно которому изготовленная российской компанией "Киберсталь" металлопродукция стоимостью почти 3 миллиона гривен конфискована и передана в управление АРМА (украинское агентство по розыску и управлению активами – ред.)", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале госбюро расследований.
По информации ведомства, продукция находилась на складах украинской таможни еще до начала спецоперации РФ. Заказчиком было одно из украинских предприятий, а производитель – российская "Киберсталь", которая якобы принадлежит бизнесмену Андрею Комарову.
"Решением Совета нацбезопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 года к нему применены санкции сроком на 10 лет, в том числе ограничение торговых операций", — пояснили в ГБР.