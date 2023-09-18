ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. Сын президента США Джо Байдена Хантер подал иск против американской налоговой службы, обвинил ее в неспособности защитить его персональные данные от разглашения. Трамп заявил, что не беспокоится из-за риска попасть в тюрьму

Байден-младший подал иск в федеральный суд по столичному округу Колумбия.

Отмечается, что сотрудники налоговой службы Гэри Шэпли и Джозефа Зиглер раскрывали информацию об истце в публичных заявлениях, интервью СМИ и показаниях конгрессу. По мнению Хантера, налоговая инстанция "осознанно и преднамеренно" не приняла "административных, технических и/или физических мер" для обеспечения безопасности и конфиденциальности персональной информации истца.

Отмечается, что сын лидера Белого дома потребовал компенсацию за каждый случай несанкционированного раскрытия налоговых данных в размере тысячи долларов.