2023-09-18T16:04:04+03:00
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2023
https://1prime.ru/legal/20230918/841771570.html
Сын Байдена подал в суд на налоговую службу США
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Сын президента США Джо Байдена Хантер подал иск против американской налоговой службы, обвинил ее в неспособности защитить его персональные данные от разглашения. Байден-младший... ПРАЙМ, 18.09.2023
право, общество , новости, сша, налоги, персональные данные, хантер байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 18 сен — ПРАЙМ. Сын президента США Джо Байдена Хантер подал иск против американской налоговой службы, обвинил ее в неспособности защитить его персональные данные от разглашения.
Байден-младший подал иск в федеральный суд по столичному округу Колумбия.
Отмечается, что сотрудники налоговой службы Гэри Шэпли и Джозефа Зиглер раскрывали информацию об истце в публичных заявлениях, интервью СМИ и показаниях конгрессу. По мнению Хантера, налоговая инстанция "осознанно и преднамеренно" не приняла "административных, технических и/или физических мер" для обеспечения безопасности и конфиденциальности персональной информации истца.
Отмечается, что сын лидера Белого дома потребовал компенсацию за каждый случай несанкционированного раскрытия налоговых данных в размере тысячи долларов.