МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям одобрил принятие в первом чтении законопроекта, который позволит при банкротстве гражданина не обращать взыскание на его единственное жилье, которое обременено ипотекой, но при условии его последующей доработки. Правительству предложат продлить льготную семейную ипотеку

Законопроект предоставляет арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве гражданина, право утвердить отдельное мировое соглашение или план реструктуризации его долгов, по условиям которых на единственное жилье, обремененное ипотекой, не может быть обращено взыскание. Но это будет возможно лишь при условии оплаты таким должником долга перед залоговым кредитором согласно условиям мирового соглашения или плана реструктуризации долгов.

Комитет, поддержав законопроект, тем не менее, отметил необходимость его существенной доработки ко второму чтению. Член комитета Юрий Иванов обратил внимание, что законопроект устанавливает абсолютный приоритет требований, обеспеченных ипотекой единственного жилого помещения, перед всеми остальными требованиями кредиторов, в том числе относящихся к первой и второй очереди. Но согласно действующему законодательству требования залоговых кредитора удовлетворяются только в пределах 80% от суммы, вырученной в результате продажи предмета залога.

Оставшиеся 20% этой суммы идут на погашение требование кредиторов первой и второй очереди, выплату вознаграждения финансовому управляющему и удовлетворение требований иных кредиторов. Поэтому при доработке ко второму чтению комитету "представляется целесообразным не допустить ухудшение положения кредиторов первой-второй очереди, а также финансового управляющего, когда предмет залога реализуется на торгах", а кроме того, необходимо установить критерии единственного жилья, являющего предметом залога, сказал Иванов.

Это необходимо "в целях исключения ситуации предоставления имущественного иммунитета в отношении жилого помещения, которое по объективным характеристикам значительно превышает разумно достаточные для удовлетворения конституционно значимые потребности в жилище", продолжил депутат, пояснив, что имеется ввиду "роскошное жилье". "В противном случае предложенный законопроектом механизм может быть использован недобросовестными должниками в целях уклонения от своих долгов", — заключил он.

Законопроект внесен депутатами от "Единой России" Натальей Костенко, Иваном Демченко и Андреем Дорошенко. Он разработан в целях обеспечения правовыми гарантиями сохранения единственного для гражданина-должника и членов его семьи жилья, обремененного залогом (ипотекой) при его личном банкротстве. Необходимые для этого изменения вносятся в закон "О несостоятельности (банкротстве)".