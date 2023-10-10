МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, сообщали в пресс-службе ведомства. ФАС возбудила дело против группы "Промсорт" из-за роста цен на арматуру

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Дарьи Треповой, обвиняемой в… "террористическом акте, совершенном орггруппой, повлекшем причинение смерти человеку", "незаконном обороте взрывчатки, совершенном орггруппой" и "использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление… Уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд", — сказано в релизе.

СК добавил, что к уголовной ответственности также привлекли Дмитрия Касинцева, который скрывал Трепову в своей квартире.

Владлен Татарский (Максим Юрьевич Фомин) был военкором, блогером и журналистом. В 2014 году присоединился к донецкому ополчению, в 2022 году — к батальону "Восток". Татарский освещал события в зоне СВО.

Погиб 2 апреля 2023 года в результате теракта в петербургском кафе "Стрит-бар". При взрыве десят ки людей получили ранения. Обвиняемую в теракте, Дарью Трепову, задержали на следующий день.

Изначально Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве общеопасным способом, а затем ужесточил статью до теракта и оборота взрывчатых веществ, наказание по которой возможно вплоть до пожизненного заключения, однако Треповой оно не грозит, поскольку, согласно российскому законодательству, женщина не может быть приговорена к пожизненному сроку, максимальная санкция — 25 лет лишения свободы.