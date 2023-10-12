В РФ вступила в силу статья УК о тюремных сроках за сбор грибов из Красной книги
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В России с 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса (УК), предусматривающая наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений.
В апреле 2023 года соответствующие изменения были подписаны президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.
Для нарушителей штрафы для физических лиц составят от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи и самого вида гриба, а юридические лица будут обязаны заплатить от 500 тысяч до одного миллиона рублей.
В статье 8.35 Кодекса об административных нарушениях ранее упоминались только редкие животные и растения. Поправки позволят штрафовать за причинение вреда и "другим организмам", занесенным в Красную книгу России. Предполагается, что изменения коснутся главным образом грибов.
Согласно обзору изменений законодательства, подготовленного компанией "КонсультантПлюс", поправки в Кодексе об административных правонарушениях, наказанием за причинение вреда грибам из "Красной книги" будут штрафы в пять тысяч рублей для физлиц и в миллион рублей для юрлиц.
Согласно данным правового портала "КонсультантПлюс" к ответственности будут привлечены лица, совершившие деяние с использованием служебного положения, по предварительному сговору или организованной группой, а также с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет").
В беседе с "Лентой.ру" адвокат Татевик Чугурян объяснила, что, например,действия грибника, случайно срезавшего гриб, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения.
В публикации на портале "Красной книги России" указано, что на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов.
https://1prime.ru/legal/20231012/841959911.html