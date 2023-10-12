МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В России с 12 октября вступила в силу статья уголовного кодекса (УК), предусматривающая наказание за уничтожение или повреждение краснокнижных видов грибов и растений. Россияне могут собирать грибы и ягоды везде

В апреле 2023 года соответствующие изменения были подписаны президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Статья 260.1 Уголовного кодекса устанавливает, что умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов наказывается лишением свободы сроком до девяти лет.

Для нарушителей штрафы для физических лиц составят от 2,5 до 5 тысяч рублей с конфискацией орудий добычи и самого вида гриба, а юридические лица будут обязаны заплатить от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В статье 8.35 Кодекса об административных нарушениях ранее упоминались только редкие животные и растения. Поправки позволят штрафовать за причинение вреда и "другим организмам", занесенным в Красную книгу России. Предполагается, что изменения коснутся главным образом грибов.

Согласно обзору изменений законодательства, подготовленного компанией "КонсультантПлюс", поправки в Кодексе об административных правонарушениях, наказанием за причинение вреда грибам из "Красной книги" будут штрафы в пять тысяч рублей для физлиц и в миллион рублей для юрлиц.

Согласно данным правового портала "КонсультантПлюс" к ответственности будут привлечены лица, совершившие деяние с использованием служебного положения, по предварительному сговору или организованной группой, а также с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет").

В беседе с "Лентой.ру" адвокат Татевик Чугурян объяснила, что, например,действия грибника, случайно срезавшего гриб, не образуют состава преступления, а в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении производство и вовсе может быть прекращено ввиду малозначительности правонарушения.

В публикации на портале "Красной книги России" указано, что на грани исчезновения находятся Шишкогриб хлопьеножковый, Цетрария камчатская, Русский черный трюфель, Сетконоска сдвоенная, Саркосома шаровидная, Мокруха войлочная, Звездовик сводчатый и другие редкие виды грибов.