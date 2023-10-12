2023-10-12T17:05:35+03:00
2023-10-12T17:05:35+03:00
2023-10-12T17:05:35+03:00
2023
https://1prime.ru/legal/20231012/841969332.html
РКН предупредил о фальшивых письмах о профилактических визитах
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Руководителям компаний на почту приходят фальшивые сообщения о проведении профилактических визитов Роскомнадзора, сообщила служба в своем Telegram-канале. "Управление... ПРАЙМ, 12.10.2023
право, общество , новости, россия, роскомнадзор, компании, письма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Руководителям компаний на почту приходят фальшивые сообщения о проведении профилактических визитов Роскомнадзора, сообщила служба в своем Telegram-канале.
"Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу выявило рассылку фальшивых уведомлений. В них говорится о проведении профилактических визитов в адрес руководителей организаций", — говорится в сообщении.
Там отметили, что рассылка производится с электронного адреса rkn.moscow77@yandex.ru якобы от имени заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) Ольги Коротовой.
Поддельные письма направлены на бланке, копирующем официальный бланк Управления Роскомнадзора по ЦФО, и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.
"Обращаем внимание, что все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате.sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru", — добавили там.