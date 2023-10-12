МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Руководителям компаний на почту приходят фальшивые сообщения о проведении профилактических визитов Роскомнадзора, сообщила служба в своем Telegram-канале. РНК сможет блокировать все VPN-сервисы с марта 2024 года, заявили в СФ

"Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу выявило рассылку фальшивых уведомлений. В них говорится о проведении профилактических визитов в адрес руководителей организаций", — говорится в сообщении.

Там отметили, что рассылка производится с электронного адреса rkn.moscow77@yandex.ru якобы от имени заместителя руководителя Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) Ольги Коротовой.

Поддельные письма направлены на бланке, копирующем официальный бланк Управления Роскомнадзора по ЦФО, и содержат сведения о сертифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника.

"Обращаем внимание, что все письма от Роскомнадзора и его территориальных органов должны содержать электронную подпись в формате.sig, подлинность и срок действия которой можно проверить на портале Госуслуг. Для рассылки официальных писем ведомство использует почту в формате name@rkn.gov.ru", — добавили там.