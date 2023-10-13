МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries после совещания в Генпрокуратуре решил отменить комиссию в размере 3% от стоимости заказа при его оплате картами Visa и Mastercard, а также вернуть клиентам дополнительно удержанные средства, сообщили РИА Новости в компании. Генпрокуратура проверит законность введенной Wildberries комиссии

"12 октября в Генеральной прокуратуре состоялось совещание с представителями маркетплейса Wildberries, Банка России и Роспотребнадзора. По итогам состоявшегося совещания компания Wildberries приняла решение отменить реализацию механизма по взиманию дополнительной стоимости в случае прямой оплаты картами Visa и Mastercard. Также маркетплейс принял решение вернуть дополнительно удержанные денежные средства всем клиентам платформы.", — говорится в сообщении.

Ранее Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании РИА Новости сообщили, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России.

"Компания подчеркивает свою социальную ориентированность и приверженность принципам защиты прав потребителей", — добавили там.

Ранее Wildberries ввел комиссию в размере 3% от стоимости заказа при оплате его картой платежной системы Visa или Mastercard, выпущенной в России. В самой компании РИА Новости сообщили, что так взимается вознаграждение банка, осуществляющего обработку такого платежа, уточнив, что в текущий момент у маркетплейса отсутствует возможность напрямую обрабатывать операции по картам систем Visa и Mastercard, выпущенным в России.

После этого в Генпрокуратуре заявили, что проверят законность решения маркетплейса о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимания платы за возврат товаров.