МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Мировой судья 422 судебного участка Таганского района Москвы во вторник впервые рассмотрит протокол, составленный впервые за осуществление деятельности без представительства на территории Российской Федерации, сервису видеосвязи Zoom грозит оборотный штраф до 1/10 дохода, сообщили РИА Новости в суде. Суд в Москве рассмотрит протокол на Google

Рассмотрение протокола назначено на 17 октября в 12.00.

Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП будет рассматриваться в суде впервые. Статья была введена в кодекс в июле 2022 года.

Санкция части 2 статьи 13.49 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.