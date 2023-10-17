МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску компании "Авиакапитал-Сервис", лизинговой дочерней структуры "Ростеха", взыскала с производителя самолетов Airbus S.A.S. 5,1 миллиона долларов "неосновательного обогащения" по предварительному контракту на поставку 17 воздушных судов А350 для "Аэрофлота". "Аэрофлот" завершил урегулирование иностранного лизинга с CDB Aviation

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу ответчика на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

Истец сообщил в суде, что в декабре 2019 года стороны подписали меморандум, договорившись в течение двух месяцев заключить основной договор поставки. Структура "Ростеха" внесла гарантийный депозит в размере 5,1 миллиона долларов. Поскольку основной договор заключен не был, депозит, который истец квалифицирует как задаток или аванс, по его мнению, должен быть возвращен. Никакого встречного предоставления "Авиакапитал-Сервис" не получил, а дарение между юрлицами запрещено законом, подчеркнул представитель истца.

Ответчик заявил, что договор не был безвозмездным, а истец получил большой пакет благоприятных для себя условий. Так, первые самолеты покупатель получил бы уже через два года, а скидка достигала 50% от каталожной цены. Кроме того, гарантировалось резервирование производственных мощностей. Как отметил ответчик, эти самолеты стоимостью 300 миллионов долларов "нельзя прийти и купить, как в супермаркете", надо встать в очередь. По его словам, "до семи лет доходит очередь, если прийти с улицы".

Ответчик заявил, что "никакого аванса здесь нет", "экономическое благо было получено и потреблено". Ответчик также заявил, что производитель был заинтересован в этом контракте стоимостью более 2 миллиардов долларов и дважды продлевал действие меморандума, но сделка не состоялась, так как "Аэрофлот" отказался принимать самолеты.

Ранее в пресс-службе компании "Авиакапитал-Сервис" сообщили, что международные санкции сделали невозможным исполнение этого контракта, в адрес Airbus было направлено множество уведомлений с просьбой о возврате аванса, однако безрезультатно, и в итоге было решено обратиться в суд. В пресс-службе "Ростеха" подчеркивали, что компания требует вернуть свои деньги, которые зарубежный производитель на текущий момент фактически присвоил.