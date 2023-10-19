МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Адидас", российской структуры немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas, в котором истец требовал взыскать около 63 миллионов рублей с АО "КБ Ситибанк", российского подразделения американского Citibank, следует из опубликованного решения суда. Арбитражный суд Москвы признал российскую "дочку" Google банкротом

Как установил суд, между сторонами с 2016 года действует договор о выставлении документарных аккредитивов, резервных аккредитивов и гарантий. По условиям договора Ситибанк выдавал за "Адидас" банковские гарантии в пользу арендодателей, сдававших помещения ритейлеру. Всего с 2016 по 2022 год банк выпустил 1019 гарантий в обеспечение исполнения "Адидасом" обязательств по уплате арендной платы.

В январе, в преддверии ухода с российского рынка, Ситибанк предложил "Адидасу" заключить договор об обеспечительном платеже в размере сумм 37 гарантий, истекающих в 2023-2024 годах. Это максимальная сумма денежных средств, которая потенциально может быть выплачена банком по всем выданным им гарантиям за ритейлера. По мере прекращения невостребованных гарантий банк возвращал бы деньги "Адидасу".

После отказа компании от заключения договора Ситибанк самостоятельно списал нужную сумму с ее счетов. "Адидас", считая свои права нарушенными, обратился с иском о взыскании неосновательного обогащения с процентами — около 63 миллионов рублей.

Суд, отказывая в иске, согласился с доводами ответчика, который, в частности, сослался на ухудшение финансового состояния контрагента, заявившего в 2022 году о прекращении деятельности в России и закрытии магазинов. Так, по итогам 2022 года российская "дочка" Adidas получила убыток в 7,9 миллиарда рублей.

Кроме того, ответчик заявил, что первоначальный договор 2016 года содержит условие, позволяющее банку требовать обеспечение. При этом суд отклонил довод "Адидаса", что при заключении договора он был слабой стороной. Как отметил суд, в России на тот момент действовало еще 706 банков, а юридический департамент "Адидаса" в 2016 году получил премию журнала "Корпоративный юрист" в номинации "Лучший юридический департамент в секторе FMCG (товары повседневного спроса)".

Гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден в августе говорил, что немецкой компании осталось продать в России 100 магазинов. Citibank тоже после введения против России санкций заявил, что не будет привлекать новых клиентов в РФ и расширит процесс выхода из российского бизнеса, распространив его не только на розничный.