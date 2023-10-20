МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по жалобе АО "Ральф Рингер" на определение арбитражного суда Москвы, которым было возбуждено дело о банкротстве этой головной структуры производителя и продавца обуви под брендом Ralf Ringer, следует из опубликованной в пятницу резолютивной части определения суда. Арбитражный суд Москвы признал российскую "дочку" Google банкротом

Причины прекращения производства пока не уточняются. Арбитражный суд Москвы в июне принял к рассмотрению заявление находящейся в подмосковном Талдоме компании "Стивали" о банкротстве АО "Ральф Рингер". Его обоснованность пока не рассмотрена.

В карточке дела о банкротстве нет информации о сумме задолженности обувной компании перед заявителем, однако у АО "Ральф Рингер" был долг перед ООО "Стивали" с июля 2019 по август 2022 года в размере около 20 миллионов рублей по договору аренды помещений от 10 июня 2019 года. В деле о взыскании этого долга стороны заключили мировое соглашение, которое суд утвердил 31 октября 2022 года. По условиям мировой погасить долг арендатор должен был до 3 ноября прошлого года.

В августе основатель и генеральный директор Ralf Ringer Андрей Бережной рассказал, что находится под подпиской о невыезде — ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и эта статья УК предусматривает лишение свободы до пяти лет.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Бережной представлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО "Ральф Рингер", что повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более чем 45 миллионов рублей. Как заявлял Бережной, срок давности по делу истек в марте 2023 года, однако он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.

Ralf Ringer – крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России, имеет четыре фабрики внутри страны.