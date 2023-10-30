ХЕЛЬСИНКИ, 30 окт — ПРАЙМ. Административный суд Таллина вновь перенес оглашение решения по жалобе российского сервиса "Яндекс.Такси" на правительство Эстонии, сообщил в понедельник портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "Яндекс" отметил нехватку водителей и сокращение числа авто эконом-класса

Вынесение решения неоднократно переносилось: изначально суд должен был вынести решение в августе, затем срок был сдвинут на два месяца. Теперь же стало известно, что оглашение решения снова перенесено.

"По делу "Яндекс.Такси" Таллинский административный суд продлил срок представления сторонами своих мнений до 30 октября и назначил новую дату вынесения решения на 24 ноября", — говорится в сообщении.

Внутригосударственные санкции против компании Яндекс были введены правительством в конце марта 2022 года. Они предусматривают запрет на оказание услуг таксоизвоза сервисом "Яндекс.Такси" в Эстонии с 11 апреля того же года. Основанием для вынесения запрета послужило решение властей России, что Яндекс в обязательном порядке якобы должен передавать собранные фирмой персональные данные о клиентах российским спецслужбам, отмечает ERR.

Позже пресс-служба компании заявила в пресс-релизе, что сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии.

Российский законопроект, на который ссылаются власти, находится на обсуждении несколько лет и не имеет никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться только на российский сервис и российские поездки.

В компании отметили, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет сервисом на территории России.