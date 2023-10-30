ЖЕНЕВА, 30 окт — ПРАЙМ. Лицемерие Запада, различие во взглядах западных стран в зависимости от конфликта на Украине и в Газе являются позором, заявил РИА Новости постоянный представитель Палестины при ООН в Женеве Ибрагим Крайши. Мрак да и только. Путин дал совет "переживающим" за Израиль.

"Позор на них. За один месяц в ситуации с Украиной они ввели несчетное количество санкций. И когда дело доходит до Палестины, мы видим разные точки зрения на международное право. Возможно, вы помните заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что отключение электричества и воды является преступлением. Но когда дело доходит до народа Палестины, она поддерживает Израиль. Так что позор им всем за то, что они делают", — сказал он.

Ранее в понедельник международная благотворительная организация Save the Children заявила, что число детей, погибших за три недели во время военных действий в секторе Газа, превысило число детей, погибших в вооруженных конфликтах во всем мире за весь год начиная с 2019 года.

Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.