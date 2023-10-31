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Суд Роттердама вынес приговор обвиняемому в поставках микрочипов в Россию
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Окружной суд в Роттердаме вынес приговор мужчине, обвиняемому в поставках микрочипов в Россию в обход санкций Евросоюза, следует из постановления суда. "Суд Роттердама сегодня... ПРАЙМ, 31.10.2023
право, общество , экономика, новости, россия, нидерланды, микрочипы, санкции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Окружной суд в Роттердаме вынес приговор мужчине, обвиняемому в поставках микрочипов в Россию в обход санкций Евросоюза, следует из постановления суда.
"Суд Роттердама сегодня приговорил мужчину из России к 18 месяцам тюремного заключения, а возглавляемую им компанию — к штрафу в размере 200 тысяч евро", — сообщается в тексте постановления.
Суд пришел к выводу, что обвиняемый и его компания нарушили санкции, которые запрещали экспорт товаров двойного назначения и товаров, "способствующих военному усилению российских компаний".
По мнению суда, мужчина нарушал законодательство более семи месяцев.
Ранее прокуратура Нидерландов требовала более строгого наказания — три года лишения свободы и штраф в размере 350 тысяч евро.
В сентябре 2022 года мужчина был задержан в Нидерландах по подозрению в поставках в Россию товаров, нарушающих санкции Евросоюза. Задержанный имеет гражданство России и Нидерландов, уточнила инстанция.