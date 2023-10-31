МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Окружной суд в Роттердаме вынес приговор мужчине, обвиняемому в поставках микрочипов в Россию в обход санкций Евросоюза, следует из постановления суда. СМИ: Британия позволяет поставлять в Россию оборудование в обход санкций

"Суд Роттердама сегодня приговорил мужчину из России к 18 месяцам тюремного заключения, а возглавляемую им компанию — к штрафу в размере 200 тысяч евро", — сообщается в тексте постановления.

Суд пришел к выводу, что обвиняемый и его компания нарушили санкции, которые запрещали экспорт товаров двойного назначения и товаров, "способствующих военному усилению российских компаний".

По мнению суда, мужчина нарушал законодательство более семи месяцев.

Ранее прокуратура Нидерландов требовала более строгого наказания — три года лишения свободы и штраф в размере 350 тысяч евро.

В сентябре 2022 года мужчина был задержан в Нидерландах по подозрению в поставках в Россию товаров, нарушающих санкции Евросоюза. Задержанный имеет гражданство России и Нидерландов, уточнила инстанция.