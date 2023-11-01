МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Окружной суд Франкфурта-на-Майне признал необоснованным и незаконным удержание документов и имущества, изъятых Генпрокуратурой в рамках следственных действий в отношении Усманова, сообщил представитель бизнесмена агентству РИА Новости. Усманов подал иск в суд ФРГ из-за обысков на яхте, пишет СМИ

Осенью 2022 года сотрудники прокуратуры провели серию обысков на яхте бизнесмена и в квартире семьи друга Усманова по делу об отмывании денег, однако в мае 2023 года суд установил, что четыре ордера на обыск являлись незаконными.

Адвокаты бизнесмена подали заявление о прекращении использования прокуратурой изъятых в ходе обысков документов и имущества, а также их возврате владельцу.

"26 октября 2023 года участковым судом Франкфурта-на-Майне данные требования были удовлетворены. Таким образом, было установлено, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам", — заявил представитель Усманова.

Защита Усманова назвала его преследование несправедливым и политически мотивированным и указала на нарушения закона со стороны немецких правоохранительных органов. Адвокаты и другие эксперты утверждали, что действия немецких следственных органов противоречат понятии справедливости и законности.